Un 38enne di Olbia è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Ieri pomeriggio, a Olbia, i poliziotti hanno dato seguito a un provvedimento restrittivo nei confronti di un ragazzo di 38 anni. La misura è stata emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Tempio Pausania e si fonda su un ordine del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, volto all’espiazione della pena detentiva mediante il regime degli arresti domiciliari.

L’uomo, già noto per precedenti reati legati a sostanze stupefacenti e contro la persona, stava scontando una condanna definitiva attraverso l’affidamento in prova, modalità alternativa alla detenzione tradizionale. Tuttavia, le reiterate inosservanze delle prescrizioni imposte – puntualmente comunicate dalle Forze dell’Ordine di Olbia – hanno determinato un aggravamento della misura restrittiva, con il Tribunale che ha disposto l’obbligo di rimanere agli arresti domiciliari.

Dopo alcune ricerche, il ragazzo è stato individuato dagli agenti della Squadra Anticrimine nelle vie del centro cittadino. Seguite le procedure di rito presso il Commissariato, è stato trasferito presso la propria abitazione, dove dovrà rimanere senza possibilità di allontanarsi se non previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Il provvedimento stabilisce che qualsiasi inosservanza, anche minima, delle condizioni imposte comporterà il trasferimento immediato in carcere.

