Le precisazioni della società.

Arriva il chiarimento dell’azienda che , su indicazione della proprietà ed in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha valutato, in accordo con l’autore, il post pubblicato dal proprio dirigente.

Il medico vegano aveva scatenato la polemica per la pubblicazione di suo post dopo l’uccisione avvenuta ad Aggius, durante una battuta di caccia, di Andrea Altea. “Bene. Dovrebbe succedere più spesso”, è stato scritto commentando la notizia a cui sono seguite altre dichiarazioni forti contro i cacciatori.

“Si premette che tutte le opinioni vanno rispettate e che non è nelle facoltà di un’azienda censurare o vietare la libera espressione. Le dichiarazioni del professor Bacco sono espressione di un libero cittadino e quindi assolutamente personali e legittime” fa sapere l’azienda.

“E’ nostro giudizio, da un’attenta e serena lettura, che le pubblicazioni auspichino, condivisibile o meno, un mondo senza animali uccisi per sport -continua la società – e riteniamo che non si augurino eventi nefasti. Al di la dei contenuti, ripetiamo condivisibili o meno, si dissocia, da qualsiasi dichiarazione non autorizzata e condivisa e quindi privata del professor Bacco, cosi come di qualsiasi dei propri dipendenti. I contenuti espressi in forma privata dal professor Pasquale Mario Bacco non possono e non devono essere ricondotti, in alcun modo, all’azienda”.

