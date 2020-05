La precisazione della Regione.

Non va minimamente ad intaccare le disposizioni per l’inizio della fase 2 annunciate lo scorso 2 maggio la nuova ordinanza, la numero 21, della Regione Sardegna. Un provvedimento emesso senza gli ormai consueti annunci e che ha generato un po’ di confusione, portando molti a credere che le peculiarità normative della Sardegna per la ripresa venissero meno.

La proroga fino al 17 maggio dell’ordinanza numero 18, prevista nei due articoli del nuovo provvedimento, invece, si riferisce unicamente all’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per i soggetti in arrivo in Sardegna. Il chiarimento è arrivato nel corso della mattinata sui canali social della stessa Regione Sardegna.

