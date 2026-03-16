Lavori alle ferrovie di Olbia: passaggi a livello chiusi la notte

Passaggi a livello chiusi a Olbia.

Proseguono i lavori nelle ferrovie di Olbia e i passaggi a livello resteranno di nuovo chiusi la notte. Le attività omologative programmate da Ferrovie dello Stato del treno ATR465 CAF, cosiddetto pendolino, che si sono svolte in questo mese di marzo, proseguiranno anche ad aprile.

I passaggi a livello coinvolti potrebbero quindi essere interessati da chiusure prolungate durante la notte fino al 21 aprile, tra le 23 e le 5. Chiudono quelli di Enas–Olbia (Strada Comunale); Via Portogallo; Corso Umberto I; Via Mameli e Via Porto Romano. L’amministrazione comunale di Olbia ha invitato nuovamente i cittadini ad organizzare i propri spostamenti tenendo conto delle chiusure e ha ringraziato per la collaborazione.

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