Erano 24 i partecipanti al concorso.

Il concorso di Natale promosso dall’assessorato al Commercio per la vetrina e la bancarella più belle di Arzachena ha raccolto un buon numero di partecipanti con 24 adesioni, di cui 12 bancarelle del mercatino in piazza Risorgimento e 12 negozi sparsi in tutto il territorio comunale.

Ecco chi è stato premiato dalla giuria formata dall’architetto Enzo Satta (presidente di giuria), Evi Pattitoni e Marco Gaggioli aggiudicandosi il montepremi di 4 mila e 400 euro messo in palio dal Comune di Arzachena.

Concorso “Natale in Vetrina 2019”

1° classificato “Bianconiglio Wine Bar” di Claudio Leuci e soci vince un premio pari a 1.000 euro;

2° classificato “Mare, terra e arte” di Daniela Meli vince un premio pari a 700 euro;

3° classificato “La Passeggiata” di Giovanni Battista Filigheddu vince un premio pari a 500 euro.

Concorso “Bancarella di Natale 2019”

1° classificato “Corantedo” di Corinna Tebai vince un premio pari a 1.000 euro;

2° classificato “Il mondo di Sabry” di Giovanna Pileri vince un premio pari a 700 euro;

3° classificato “Spano ceramiche” di Rita Spano vince un premio pari a 500 euro.

