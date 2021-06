Gli hotel di Olbia.

La stagione estiva si apre con le prime presenze, anche grazie alla spinta del rally. Negli hotel di Olbia si registrano le prime prenotazioni, ma c’è ancora tanta incertezza per i mesi successivi.

“Siamo al completo per le giornate dell’evento – ha detto Giampaolo Porcu proprietario del Kkult Hotel -, abbiamo riempito l’hotel con il 50% di turisti stranieri, prevalentemente turisti e non dello staff. E’ un dato incoraggiante, sopratutto perché da una settimana abbiamo ricevuto prenotazioni non cancellabili per il mese di giugno e agosto. Tuttavia, per adesso stanno arrivando per lo più quelle sotto data, cioè di quelli che chiamano due giorni prima e la maggior parte degli arrivi, che si fermano per più di una settimana, arriveranno verso settembre e ottobre”.

Sono tanti gli hotel che stanno già lavorando in vista della stagione. “Noi abbiamo cominciato benissimo – ha detto Franco Calvisi, receptionist manager dell’Hotel For You – con il 100% di occupazione, anche prima del rally perché gli equipaggi sono venuti in largo anticipo. Questo è un buon segnale, considerando che abbiamo dovuto tenere chiuso tutto l’inverno e il covid ci ha messo del suo. Abbiamo approfittato per ristrutturare e inaugurare delle novità come la piscina, la spa e la palestra. Credo che sarà un’estate a macchia di leopardo, nel senso che solo in concomitanza degli eventi riusciremo a riempire gli hotel e forse lavoreremo di più a fine stagione”.

C’è chi non ha ancora aperto il proprio hotel, ma ripartirà a breve. “Noi apriremo il 5 di giugno perché purtroppo a maggio abbiamo avuto tantissime cancellazioni – ha detto Antonella Datome del Gabbiano Azzurro -, per questo mese avremo un’occupazione del 30% e a luglio un 40% sulle prenotazioni di adesso, ma penso che sarà comunque una stagione buona perché abbiamo avuto anche richieste, anche per il mese di agosto”.

