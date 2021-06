I centri estivi.

Un altro anno scolastico caratterizzato dalle restrizioni dovute all’emergenza Covid, volge al termine. Mentre ci si accinge a riconquistare una parte della normalità grazie all’allentamento delle restrizioni dovuto al passaggio in zona bianca, il pensiero e l’impegno dell’Amministrazione comunale, di Tempio, pur continuando a rivolgere alla comunità inviti a comportamenti prudenti e rispettosi delle regole, è volto ai più piccoli ed ai giovani che hanno maggiormente patito, e ancora patiscono, le limitazioni legate allo sport, alla socialità, alle attività ludico-ricreative ed educativo-formative.

Per questo, vista anche la positiva esperienza dei centri estivi sperimentata lo scorso anno , l’Assessorato ai Servizi sociali di Tempio ha confermato e fortemente potenziato la misura a servizio delle famiglie con una dotazione finanziaria di bilancio comunale pari a 70mila euro, uno stanziamento quasi raddoppiato rispetto all’anno passato, ai cui si aggiungeranno le risorse statali, già annunciate ma non ancora erogate.

“Abbiamo avviato già da tempo l’iter procedurale per l’attivazione dei centri estivi anche in assenza di contributi statali – ha dichiarato il sindaco Gianni Addis – perché siamo convinti della grande importanza che tale iniziativa ricopre nella comunità. Una preziosa opportunità per favorire il riappropriarsi degli spazi urbani esterni della nostra città, per incentivare progetti indirizzati ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni, da attivare durante il periodo da giugno a settembre, che favoriscano la socialità e la crescita emozionale, assieme alla volontà di sostenere le famiglie in questo particolare momento“.

In data 31 maggio l’amministrazione ha pubblicato il bando di accreditamento di soggetti idonei interessati alla realizzazione di progetti relativi ad attività educative, sportive, ludiche o ricreative rivolte a bambini e ragazze dai 3 ai 14 anni, sul territorio comunale nel periodo estivo (giugno – settembre 2021).

L’assessore ai servizi sociali Anna Paola Aisoni ha sottolineato che la decisione di partire in anticipo con finanziamento del Comune potenziato rispetto all’anno scorso, nasce dall’auspicio che possano essere numerosi i soggetti che si proporranno per l’accreditamento. “Ci aspettiamo progetti validi e meritevoli in modo da offrire alle famiglie ed ai nostri giovani e giovanissimi un’ampia scelta di opzioni su come trascorrere l’estate all’insegna di una ritrovata serenità ed allegria”.

Successivamente all’individuazione e pubblicazione dei soggetti che, in possesso dei requisiti, saranno accreditati alla realizzazione delle proposte progettuali presentate, seguirà il bando rivolto alle famiglie, per richiedere il contributo inerente la frequenza del centro prescelto.

(Visited 118 times, 118 visits today)