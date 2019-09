Le indagini degli inquirenti.

Quattro persone, tra cui il figlio 19enne di Beppe Grillo Ciro, sono indagati per una presunta violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo, nella villa del famoso comico.

Secondo la ricostruzione della modella scandinava, dopo una serata passata in una discoteca della Costa Smeralda lei e i 4 sarebbero rientrati nella villa dove si sarebbe consumato il presunto stupro.

I ragazzi invece si difendono dichiarando che il rapporto sessuale è stato consenziente. I 4 giovani sono stati interrogati per ore dal magistrato Laura Bassani della Procura di Tempio Pausania.

Al vaglio degli inquirenti anche un video che dalle prime ricostruzioni però non darebbe un’interpretazione chiara della dinamica. Per i legali della difesa infatti dimostrerebbe che il rapporto era consenziente, mentre per la vittima che si è trattato di stupro. I difensori dei 4 ragazzi inoltre hanno fatto emergere alcune debolezze nella ricostruzione della vicenda, come ad esempio la denuncia, arrivata una decina di giorni dopo il presunto stupro. La notizia è stata riportata da diversi quotidiani.

