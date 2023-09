Il processo a carico di Ciro Grillo a Tempio Pausania.

Oggi, nell’aula del tribunale di Tempio Pausania, si tiene una delle udienze più attese relative al processo per la violenza sessuale di gruppo, nel quale sono imputati Ciro Grillo e tre dei suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. La testimonianza della persona sarà ascoltata prima dal pubblico ministero e successivamente dal team di avvocati difensori. L’audizione proseguirà sabato mattina a partire dalle 10.

Una delle due studentesse milanesi, presunte vittime dello stupro, è chiamata come testimone. Tuttavia, l’attenzione si concentra anche sul possibile ostacolo che potrebbe sorgere: il team di difesa dei quattro imputati, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti delle due studentesse, sembra essere preparato a contestare la composizione del collegio giudicante.

La controversia riguarda il giudice Nicola Bonante, il quale è stato trasferito a Bari, ma è stato assegnato temporaneamente a Tempio Pausania per continuare a gestire i suoi procedimenti. Tuttavia, Bonante non farà più parte del collegio che sta attualmente giudicando i quattro giovani, come stabilito dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura all’inizio di settembre. Bonante era già nel collegio iniziale quando è stato trasferito e era stato sostituito da Alessandro Cossu a partire dall’udienza del 10 luglio scorso. Gli avvocati della difesa sembrano intenzionati a richiedere il reintegro di Bonante per garantire la continuità del processo, una richiesta che potrebbe portare a uno stop temporaneo del procedimento in attesa di una decisione definitiva.

