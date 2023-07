Il colpo di scena nel processo a Ciro Grillo.

Il processo sulla presunta violenza sessuale di gruppo contestata a Ciro Grillo e a tre suoi coetanei, ha subito un nuovo colpo di scena. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso di applicare nuovamente il magistrato Nicola Bonante al Tribunale di Tempio, dopo il suo precedente trasferimento a Bari.

Questa decisione, stando a quanto riporta il quotidiano L’Unione Sarda, non riguarda specificamente il caso Grillo, ma è stata presa valutando l’interesse generale e l’esigenza di garantire un regolare svolgimento di tutti i processi per i quali Bonante è ancora giudice. Nonostante sia già stato sostituito da un collega nel processo Grillo, Bonante è ancora coinvolto in altri fascicoli penali con imputati sottoposti alla misura cautelare del carcere, e quindi è stato riapplicato a Tempio per completare il dibattimento di tali casi.

La richiesta di intervento al Consiglio Superiore della Magistratura è giunta dai vertici del Tribunale di Tempio, che hanno sottolineato l’importanza di garantire la continuità e la regolarità delle udienze nel collegio giudicante di Bonante, in particolare per processi delicati con imputati detenuti.

Di conseguenza, a partire da settembre, il processo Grillo riprenderà la sua normale prosecuzione con un nuovo collegio giudicante, fatta eccezione per l’ultima udienza che è stata registrata su video.

