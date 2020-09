Le previsioni meteo.

Il meteo di questo week-end sarà caratterizzato da forte vento e pioggia a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 26 settembre è previsto un cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge. Soffierà un forte vento di maestrale, con raffiche sino ai 65 km/h. La temperatura massima registrata sarà di 26 gradi.

Per domani domenica 27 settembre è prevista una giornata di forti piogge, soprattutto nella mattina con precipitazioni molto abbandonanti. Ampie schiarite in serata. Mentre i venti non supereranno i 31 km/h. La temperatura massima registrata sarà di 19 gradi.

