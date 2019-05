Le previsioni meteo.

Il meteo del week-end sarà caratterizzato da un sabato all’insegna del sole con qualche nuvola e una domenica piovosa a Olbia e in tutta la Gallura. Sabato 25 maggio è prevista qualche nuvola e dalle 20 in poi arriva la pioggia. Le temperature scenderanno a 17 gradi.

Infatti per tutta la giornata di domenica 26 maggio è prevista pioggia per tutto il giorno e le temperature scenderanno sino a 15 gradi. Non è previsto forte vento.

