Tutto ciò che c’è da sapere sulle elezioni europee.

Conto alla rovescia per le elezioni europee. A Olbia e in Gallura, come nel resto d’Italia, si voterà domenica 26 maggio dalle 7 alle 23.

Perché si vota e come si vota.

Si voterà per i 76 deputati in rappresentanza del nostro Paese sui 751 totali per i 28 Stati membri dell’Unione Europea. Si voterà per un sistema proporzionale puro, come stabilito dalla legge elettorale per le elezioni Europee in Italia approvata nel 1979. La soglia di sbarramento è al 4%, fissata nel 2009. A Olbia e in Gallura si voterà con la scheda della circoscrizione V (rosa), quella per chi risiede nelle Isole maggiori.

Si vota tracciando un segno sulla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. È possibile dare fino a tre voti di preferenza, nel rispetto della doppia preferenza di genere, pena l’annullamento della propria scheda. Non è ammesso il voto disgiunto. Quando si vota? Orario e data delle elezioni europee

Lo spoglio inizierà in tutti i Paesi domenica 26 maggio alle 23. I seggi sono 73 per l’Italia, ma diventeranno 76 con l’uscita della Gran Bretagna dall’Europa.

