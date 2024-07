Prezzi alle stelle dei bus per Olbia, passeggeri in rivolta

La protesta dei passeggeri per l’aumento dei biglietti per Olbia.

Il costo del biglietto del bus per il tragitto Palau-Olbia è passato da 3,10 euro a 15 euro, suscitando forti proteste tra i passeggeri. La Regione Sardegna ha deciso quest’anno di non finanziare la tratta effettuata dai bus Turmo Travel tra l’aeroporto di Olbia, Palau e Santa Teresa. Di conseguenza, l’azienda ha dovuto aumentare i prezzi per evitare di operare in perdita.

La decisione ha provocato l’indignazione dei viaggiatori, che si trovano ora a dover affrontare un aumento del costo del trasporto pubblico in un’area altamente frequentata dai turisti durante l’estate. Le lamentele si sono diffuse rapidamente, con richieste di intervento per ripristinare il finanziamento pubblico e ridurre i costi dei biglietti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui