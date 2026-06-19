A Olbia la presentazione del nuovo elicottero dei carabinieri

A Venafiorita la presentazione del nuovo elicottero dei carabinieri con base a Olbia

Il generale di Brigata Francesco Rizzo a Olbia per la presentazione del nuovo elicottero in dotazione ai carabinieri. Venerdì il comandante della Legione Sardegna, ricevuto dal colonnello Domenico Savino, ha fatto visita ai militari del 10° Nucleo Elicotteri carabinieri. L’occasione era quella “dell’entrata in servizio del nuovo aeromobile AW119Kx, recentemente assegnato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per le esigenze operative del nord Sardegna. Nel corso dell’incontro, il Generale Rizzo ha espresso ai militari il proprio ringraziamento per l’elevata preparazione professionale dimostrata attraverso il costante supporto fornito ai reparti territoriali dell’isola, attività che ha consentito di monitorare con efficacia e tempestività anche le zone più impervie della regione”.

“Nella mattinata erano stati il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sassari, Colonnello Antonio Maione, e il Comandante del 10° Nucleo Elicotteri, Colonnello Domenico Savino a presentare l’arrivo del nuovo velivolo AW119Kx. L’AW119Kx è un elicottero multiruolo leggero monomotore, caratterizzato da elevate prestazioni, da un’eccellente avionica di ultima generazione e da un avanzato sistema di navigazione digitale. Tali specifiche tecniche permettono un impiego altamente operativo per l’esecuzione di vari tipi di missioni, quali ricognizione, perlustrazione e supporto. L’aeromobile è in grado di trasportare fino a 8 persone, incluso l’equipaggio, raggiungendo una velocità di 152 nodi (circa 282 km/h) e operando a un’altitudine di circa 15000 piedi (4572 metri)”.

Gli equipaggiamenti dell’elicottero

un apparato elettrottico ad alta definizione (HD), completo di una consolle di missione con trasmissione data-link;

un sistema iperspettrale integrato, dedicato al monitoraggio ambientale;

un gancio baricentrico;

molteplici apparati di radiocomunicazione;

vari tranciacavi di sicurezza;

un faro di ricerca;

una benna antincendio;

un kit da neve;

due galleggianti di emergenza;

un battellino di salvataggio.

“L’acquisizione del nuovo AW119 rientra in un più ampio programma di ammodernamento della flotta aerea dell’Arma dei Carabinieri. Tale iniziativa, in sinergico affiancamento ai più grandi aeromobili AW139 e AW169, mira alla copertura ottimale di tutto il territorio nazionale”.

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“Il nuovo assetto si inserisce nel piano complessivo di potenziamento del dispositivo di controllo del territorio nel Nord Sardegna predisposto dall’Arma in vista della stagione estiva attraverso il contestuale impiego delle pattuglie territoriali, delle unità specializzate e delle unità navali che nei prossimi mesi saranno anche supportate dalle Squadre di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri provenienti da Roma, al fine di garantire la sicurezza delle reti viarie, la prevenzione dei reati in genere, il contrasto alla commissione dei reati ambientali e la ricognizione delle piantagioni illegali di stupefacenti”.

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