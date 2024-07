La guardia medica resta chiusa, polemica a Palau

Niente servizio di guardia medica a Palau.

A Palau, la guardia medica sarà inattiva per nove giorni consecutivi, dal 18 al 31 luglio, a causa della carenza di personale medico. In sostanza, il servizio va in ferie, lasciando residenti e turisti senza assistenza sanitaria locale. In piena estate, una delle località turistiche più affollate, questa situazione costringe la popolazione a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia.

L’annuncio è stato diffuso dalla Asl Gallura nel suo bollettino settimanale sui disagi che colpiscono i comuni costieri. Il messaggio è sempre lo stesso: «Date le enormi difficoltà nell’assumere medici per coprire le sedi di continuità assistenziale, nel mese di luglio non si possono garantire tutti i turni di guardia».

La differenza, però, è che questa volta il disservizio non dura due o tre giorni, ma ben nove: oggi, il 19, il 20, il 22, il 23, il 26, il 29, il 30 e il 31 luglio. La Asl precisa inoltre che, in caso di necessità, si deve fare riferimento al servizio di emergenza territoriale 118 e al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia.

