Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 20 giugno

Le previsioni meteo per il 20 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 20 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata molto calda e stabile con condizioni tipicamente estive su tutto il territorio. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata e da un contesto dominato dall’alta pressione, che continuerà a garantire tempo asciutto e soleggiato lungo tutta la costa nord-orientale della Sardegna.

Temperature e venti

Le temperature saranno particolarmente elevate con minime tra 23 e 25 gradi e massime che potranno raggiungere i 35-37 gradi nelle aree interne della Gallura. Lungo la costa del Nordest il caldo sarà leggermente mitigato dalla brezza marina, ma nelle ore centrali la sensazione termica resterà comunque molto intensa. I venti saranno deboli e irregolari, insufficienti a ridurre in modo significativo la percezione dell’afa.

Il quadro generale conferma una fase di piena estate anche sul piano turistico. Le località della Gallura risultano molto frequentate e il clima stabile favorisce spostamenti, escursioni e giornate all’aperto. Le condizioni del mare saranno buone con acque calme e temperatura intorno ai 23 gradi, pienamente adatta alla balneazione e alle attività nautiche lungo tutto il litorale.

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