La lettera del vicesindaco Addis.

Il vicesindaco di Tempio Gianni Addis riprende la cittadinanza sui comportamenti da tenere durante l’emergenza coronavirus. Le segnalazioni che arrivano al vicesindaco dalla polizia locale e dalle altre forze dell’ordine parlano di “troppa gente in giro e spesso per motivi futili e non di necessità”.

Addis parla di un calo d’attenzione da parte dei cittadini tempiesi, dovuto, forse, alla situazione apparentemente tranquilla che la città sta vivendo. Tuttavia, il vicesindaco rimarca il serio e concreto rischio di contagio e la perdurante esposizione a un forte pericolo.

“Comportamenti irresponsabili mettono a rischio la salute propria e quella delle persone con le quali entriamo in contatto. Dobbiamo essere ancora molto cauti e uscire solo in caso di vera necessità – scrive il vicesindaco –. Ciascuno di noi ha la precisa responsabilità di non rendere vani tutti i sacrifici fatti fin qui. Non è ancora arrivato il momento di poterci rilassare e abbassare la guardia che invece deve restare alta e vigile”.

Al fine di disincentivare le uscite futili dei cittadini, il vicesindaco ha dato mandato alla polizia locale e le altre forze dell’ordine di applicare le sanzioni previste a livello nazionale, regionale e locale in maniera rigorosa e senza nessuna interpretazione elastica o tollerante né tantomeno comprensiva nei confronti delle motivazioni inconsistenti che vengono fornite. Inoltre, il vicesindaco ha chiesto alle forze dell’ordine di intensificare i controlli.

Infine, Addis ricorda che la scrupolosa attenzione alle misure di contenimento non deve essere per paura delle sanzioni, ma per scongiurare il più possibile il pericoloso contagio da coronavirus.

(Visited 411 times, 419 visits today)