Berrettini distratto da Melissa Satta? il tennista si difende dagli insulti

Haters contro Berrettini per la storia con Melissa Satta.

Non è proprio un bel momento per il tennista Matteo Berrettini che non sta performando al livello sportivo e sta subendo vere e proprie pressioni dai suoi haters. Molte persone stanno attribuendo la colpa delle sue continue cilecche in campo alla relazione con Melissa Satta.

Il giovane atleta è stato così costretto a difendersi, lasciando alcune dichiarazioni pubbliche su come stanno realmente le cose. “Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale“, ha fatto sapere Berrettini in un’intervista a La Repubblica. Il 26enne ha fatto sapere che si trova davvero bene con l’ex Velina e che le sue performance sportive non hanno nulla a che vedere con la relazione con Melissa Satta.

“È una cosa normale alla mia età avere delle relazioni”, si è difeso ancora il tennista. La storia d’amore tra il tennista Matteo Berrettini e l’ex Velina Melissa Satta va comunque a gonfie vele. La relazione è iniziata grazie ad amici comuni poco prima di Natale. La coppia ha approfondito la loro relazione durante una vacanza in comitiva, dove hanno trovato molte affinità e passioni in comune. Da quel momento, la scintilla è scoccata e il loro amore è diventato sempre più intenso.

La prima apparizione pubblica della coppia è stata durante una partita di basket al forum d’Assago, dove Matteo Berrettini era ospite d’onore alla festa di compleanno di Melissa Satta. Da quel momento, i due sono stati spesso fotografati insieme, in giro per Milano e persino a Montecarlo, dove i fotografi li hanno beccati complici e affiatati durante gli allenamenti del tennista.

L’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è evidente a tutti, tanto che sono stati immortalati in molte foto mentre si scambiano baci appassionati. Nonostante ciò, la modella si è mostrata più scaramantica del suo compagno durante un’intervista a “Verissimo”, dichiarando di non volersi augurare niente di preciso per il futuro, per evitare di mettere a rischio la loro felicità. In ogni caso, il sentimento che lega la Satta e Berrettini sembra essere forte e autentico, come ha confermato lo stesso tennista, dove ha dichiarato di essere innamorato della showgirl. La loro storia d’amore continua a far sognare i loro fan, che seguono con affetto e attenzione ogni loro passo.

