Problemi con l’acqua a Olbia, ordinanza urgente del sindaco Nizzi

Problemi con l’acqua a Olbia.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha emesso una ordinanza sindacale urgente relativa al divieto di utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella frazione di Mamusi.

“Emerge la non rispondenza delle acque per il superamento dei valore dei parametri per coliformi totali ed escherichia coli – scrive il primo cittadino -. Rilevato altresì che dalla suddetta nota si evince che le acque di cui trattasi devono ritenersi non idonee per gli uso potabile come bevanda e per l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale, per il lavaggio di frutta e verdura e per l’igiene orale“.

Il divieto è valido fino alla comunicazione da parte della Asl 2 di Olbia dell’avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge.