I problemi più comuni nella relazione. Se la donna è più grande del suo ragazzo

La differenza di età è veramente un problema.

Le coppie di età diverse sono decisamente speciali: presentano spesso un affiatamento, una passione e una vivacità rare e bellissime. Se poi in passato una coppia di età diverse, già difficilmente comprensibile ai più, era sempre l’uomo il più grande, ora le cose sono anche al contrario. Anche le donne di una certa età sono sempre più in grado di lasciarsi andare, incontrando ragazzi più giovani senza più timore.

Gli esperti del portale siti incontri milf informano che sempre più coppie, al giorno d’oggi, sono caratterizzate da differenze importanti di età, dai dieci fino anche ai vent’anni. Anche se, purtroppo, è ancora vivo nella nostra società una specie di tabù sull’età, si stanno iniziando a sfatare gli stereotipi ritrovando la libertà di vivere pienamente l’amore.

Oltre alla considerazione da parte della società, però, le coppie intergenerazionali hanno anche alcune difficoltà pratiche da superare prima di stabilizzarsi. Ecco alcuni dei possibili punti critici più comuni.

Differenza di posizione finanziaria

Una donna adulta potrebbe vantare una stabilità finanziaria che il compagno non possiede. Questo potrebbe dare origine ad alcuni fraintendimenti, oltre a un certo senso di dipendenza o inferiorità da parte del partner più giovane.

Dovete però capire che questa differenza di reddito è del tutto naturale perché è dovuta all’età, e non alle capacità o ai talenti individuali. Parlate sempre apertamente della vostra situazione economica e concordate preventivamente quante e quali spese potete permettervi di affrontare con una divisione equa. Se la partner più facoltosa desidera fare dei regali, è bene che non pretenda doni dello stesso livello dall’altro. Le discussioni sui soldi dovrebbero essere sempre oneste e trasparenti.

Interessi e valori diversi

Anche se c’è tanta passione nella coppia, potrebbe capitare che la differenza di età comporti interessi e passioni diversi, oppure gusti differenti: ad esempio, potrebbe capitare che si apprezzino differenti tipi di musica, diversi modi di divertirsi…

Nessun problema! Questo accade comunemente anche nelle coppie che condividono la stessa età. Si tratta, più che di un ostacolo, di un’ottima occasione per imparare ciascuno cose nuove dall’altro. Forse è proprio in questo che le coppie intergenerazionali esplicano tutte le loro potenzialità!

Più complesso è il discorso dei valori: se questi si mostrano essere troppo diversi, la tenuta della coppia è a rischio. Un esempio su tutti, quello relativo alla condotta sessuale: se le opinioni o le intenzioni dei partner non convergono nella stessa direzione, cosa frequente se le coppie hanno età diverse, si può incorrere in seri problemi. È sempre importante essere chiari su cosa si va cercando da una relazione e su quali sono le proprie opinioni nei confronti dell’amore.

Se invece i valori diversi investono l’ambito comportamentale in modo più generico oppure riguardano religione o filosofia di vita, esercitare il rispetto reciproco e la tolleranza può mettervi al riparo dai conflitti.

Differenza dell’età

Un corpo di trent’anni e uno di cinquanta hanno potenzialità diverse; una persona con matrimoni o figli alle spalle ha un approccio diverso all’amore rispetto a chi è celibe o nubile; una persona giovane potrebbe avere altre attese rispetto a una meno giovane.

L’età, insomma, può causare problemi in diversi aspetti della vita. Non esiste una soluzione conciliatrice che sia valida per tutti, ma occorre fermarsi a pensare e a focalizzare.

Se avete scelto di vivere una storia d’amore con una persona di età diversa dalla vostra, lo avete fatto perché spinti da un amore genuino: perché, allora, concentrarsi sempre sulle differenze senza vedere le potenzialità?

I vostri corpi sono diversi, è vero, come lo sono le vostre storie. Ma ricordate sempre che l’amore, quando è vero, trova il modo di conciliare gli opposti e che il cuore arriva anche dove la mente non osa.

