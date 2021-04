Le migliori soluzioni d’arredo per l’ingresso di casa

L’acquisto di una nuova corrisponde all’inizio di sogni e progetti d’arredamento di ogni genere: si comincia a fantasticare sulla disposizione dei mobili nelle diverse stanze, sui migliori modi per sfruttare gli spazi a disposizione, sugli elettrodomestici da acquistare per la cucina e sui componenti d’arredo più originali.

Le tipologie di appartamento possono essere anche molto diverse tra loro e per ognuna di esse va progettato un ambiente ad hoc, curato nei minimi dettagli secondo i più attuali trend e soprattutto secondo il proprio stile e i propri gusti personali.

Uno dei dettagli che accomuna ogni abitazione è un’area particolare e non sempre semplice da arredare: l’ingresso di casa. Si tratta però della prima zona domestica che amici e parenti vedono quando vengono in visita per una cena o per un’occasione speciale ed è bene adottare per quest’area delle soluzioni d’arredo utili e originali, in grado di stupire chiunque superi la soglia.

Quali sono i mobili ingresso più consigliati? Quali le soluzioni più indicate per rendere unica quest’area del proprio nido?

Specchi di varie dimensioni

Tra i prodotti che si possono utilizzare per gli ingressi di casa ci sono sicuramente gli specchi. Porre uno specchio in corrispondenza dell’ingresso è una mossa strategica, perché permette di specchiarsi appena prima di uscire di casa e controllare di essere in ordine.

Ma soprattutto, gli specchi sono particolarmente indicati nei casi in cui si desidera ampliare gli spazi, specialmente nelle abitazioni di piccole dimensioni che necessitano di luce e ariosità.



A tale scopo possono quindi essere utilizzati sia specchi da parete che armadi di ingresso con specchio frontale, che arredano, illuminano e offrono un utile spazio di storage che in casa è sempre indispensabile.

Mensole

Un’altra soluzione molto utilizzata soprattutto in contesti moderni è quella delle mensole a muro. Queste possono essere di varie forme e dimensioni e sono infatti spesso più un accessorio creativo che concretamente pratico.

Ciò non toglie che possano tornare utili qualora si vogliano creare delle piccole librerie o degli spazi per appoggiare eventuali soprammobili. Un’ottima idea per un uso originale delle mensole all’ingresso è quella di abbinare una parete di un determinata tinta con mensole dai colori a contrasto: stile assicurato.

Piccoli mobiletti da poggiare a terra

Sicuramente molto più tradizionale è l’utilizzo di mobiletti da posizionare direttamente a terra sui quali è comunque sempre comodo creare uno spazio per appoggiare gli oggetti che più di frequente si portano con sé quando si esce come ad esempio chiavi e portafogli.

Se dotati di cassetti, amplificano inoltre lo spazio disponibile e consentono di riporre qualsiasi tipo di oggetto di casa che non si desidera tenere in vista: si tratta quindi di un tipo di arredamento particolarmente pratico nonché utile.

Adattarsi sempre al contesto

Una ultima considerazione, forse scontata, è quella di selezionare delle soluzioni d’arredo in linea con il resto della casa. Se il proprio appartamento è già arredato con mobili dallo stile retrò, adottare uno stile moderno per l’ingresso potrebbe stonare parecchio.

Anche per arredare semplicemente l’ingresso di casa è sempre quella di adattarsi al contesto del mobilio già presente e selezionare soluzioni ad hoc: se l’idea è quella di rinfrescare completamente l’ambiente domestico con dei mobili moderni, si potranno fare scelte più di tendenza anche per i mobili dell’ingresso.

Se invece l’abitazione è stata, ad esempio, arredata molti anni fa, difficilmente si troveranno soluzioni moderne compatibili per i complementi d’arredo dell’ingresso e ci si dovrà orientare su uno stile più tradizionale.

Esistono davvero moltissime soluzioni d’arredo per gli ingressi e l’unico limite è davvero la fantasia: più passa il tempo e più il settore dell’arredamento stupisce con prodotti e accessori creativi capaci di dare un tocco di charme ad ogni tipo di stanza.

(Visited 62 times, 61 visits today)