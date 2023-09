Nuova udienza Grillo jr, in aula una delle due presunte vittime di stupro

Domani il processo a Grillo Jr e i tre amici per il presunto stupro di gruppo.

Domani si terrà una delle udienze più attese nel processo per lo stupro di gruppo che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi. Si torna in aula a Tempio, per la 12esima udienza a porte chiuse. Sul banco dei testimoni salirà una delle due studentesse milanesi, presunte vittime dello stupro.

La giovane comincerà a testimoniare intorno alle 11.30 e sarà prima interrogata dal pubblico ministero, poi dagli avvocati della difesa. L’audizione proseguirà anche sabato mattina. Nel luglio 2019, le due ragazze sostengono di essere state invitate a passare la notte nella casa dei Grillo a Porto Cervo, dove avrebbero subito la violenza sessuale di gruppo.

Chi è la ragazza che parlerà al processo di domani.

La testimone che parlerà domani in aula, sarebbe stata ripresa con un cellulare mentre dormiva su un divano insieme ad alcuni degli imputati in atteggiamenti offensivi a sfondo sessuale. I filmati, così come una vasta documentazione fotografica, video e conversazioni tra gli imputati e le due amiche, recuperate da cinque cellulari, sono stati inclusi nel fascicolo processuale.

