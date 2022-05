La replica dei molluscocoltori contro il deposito Gnl di Olbia.

Il tema del deposito Gnl a Olbia è destinato restare caldo. I molluscocoltori hanno risposto ancora alle considerazioni dell’ingegner Antonio Nicotra rilasciate alla stampa contro le repliche dei molluscocoltori olbiesi.

Il consorzio ha dichiarato inoltre di voler continuare ad argomentare affinché il progetto EnerClima sia bocciato dagli abitanti di Olbia. “L’ingegner Nicotra, a cui non piace essere definito “capzioso” (la Treccani precisa esserlo “colui che tende a trarre in inganno ed insidioso”) nella sua replica conferma ulteriormente le nostre affermazioni – ha dichiarato il presidente dei molluscocoltori Raffaele Bigi -. Le argomentazioni sulla “diffidenza degli isolani… che preferirebbero mantenere uno status quo inquinante e tossico, piuttosto che ascoltare e cercare di capire i miglioramenti della qualità della vita”, oltre ad essere offensive verso l’intelligenza di tutti gli olbiesi sono anche di per sé la palese dimostrazione e conferma che la nostra affermazione era ed è corrispondente a verità”.

Una presa per i fondelli, così senza mezzi termini, il consorzio dei molluscocoltori del golfo di Olbia definisce le affermazioni del redattore del progetto Enerclima. “Così come è anche poco definire “ingannevole” il pistolotto secondo cui “fare arrivare l’energia dall’esterno non è sostenibile perché il trasporto dell’energia costa, inquina inutilmente e mette il territorio a rischio di black-out” – ha proseguito -. Per noi la “qualità della vita” è già quella attuale: mare ed aria puliti, la vista delle colline gialle di ginestre con le belle costruzioni residenziali a monte, gli alberghi, la pista ciclabile, i percorsi naturalistici, le nostre cozze, arselle ed ostriche e finanche le navi da crociera e le barche da diporto”.

I molluscocoltori ribadiscono il loro no. “Il tutto con l’energia verde che verrà prodotta nei siti della Sardegna previsti dal Piano Nazionale Energia, non quella che vorrebbe venderci la EnerClima sconvolgendo il nostro golfo – ha aggiunto Bigi -. Sicuramente non è un “miglioramento della qualità della vita” la vista di una metaniera, di una centrale con deposito alto 15 piani, col pericolo (mai pari a zero) di un incidente o un’esplosione. Oltre ciò, l’ingegnere Nicotra, prima di dare lezioni di vita, dovrebbe rileggersi quanto loro stessi hanno falsamente scritto nelle loro relazioni presentate per la VIA, dove affermano che “è stato proposto ed è stato approvato dall’Autorità Portuale l’insediamento delle attrezzature di carico/scarico dell’LNG”. Clamorosamente smentito dal Presidente Deiana di ADSP”.