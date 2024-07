Il super-triage al Pronto Soccorso di Olbia.

Ha preso il via nei giorni scorsi un nuovo progetto di potenziamento del triage del Pronto Soccorso di Olbia, realizzato dal coordinatore e dal personale infermieristico della struttura di emergenza-urgenza. Il progetto prevede la presenza di un terzo infermiere che dovrà svolgere principalmente compiti di monitoraggio del paziente durante l’attesa.

Il Pronto Soccorso di Olbia nel periodo estivo deve affrontare un carico di lavoro importante per l’incremento di accessi, motivato dall’enorme ampliamento del bacino d’utenza che cresce con la presenza dei turisti. “Circa il 40% dei visitatori che arrivano in Sardegna hanno la propria base in Gallura – ricorda la Direttrice della Struttura Complessa di Medicina d’Urgenza, Rosangela Beretta – e nonostante la grave carenza generale di Personale, con la collaborazione dei colleghi cerchiamo comunque di garantire il servizio quando è possibile farlo nel rispetto degli standard di sicurezza per i pazienti. Grazie allo spirito d’iniziativa e alla collaborazione del personale infermieristico abbiamo studiato un nuovo progetto pilota che abbiamo voluto chiamare ‘super triage‘, che prevede la presenza di un infermiere nell’area pertinente al padiglione del Pronto Soccorso che è stata allestita lo scorso anno con potrone reclinabili e strumenti. Lo abbiamo avviato nei giorni scorsi per testarne la funzionalità e a fine estate potremo tracciare un primo bilancio”.

Nella nuova postazione l’infermiere è responsabile dell’osservazione e della rivalutazione dei pazienti con codici minori, dell’esecuzione del prelievo ematico ai pazienti con codici arancioni, delle attività informative presso i parenti dei pazienti con codici minori sistemati in quell’area e delle azioni di supporto agli altri infermieri di triage. “L’obiettivo è migliorare l’accoglienza nella fase di attesa, ma anche svolgere funzioni che permettano al medico, durante la visita, di avere risposte non solo sui parametri vitali, ma anche sugli esami ematici”, aggiunge la dottoressa Beretta.

“Il Pronto Soccorso di Olbia d’estate ha lo stesso numero di accessi dei grandi ospedali di Roma e Milano. Deve fronteggiare l’impatto turistico ma ha una grave carenza di personale: nonostante i numerosi bandi che abbiamo promosso, pubblicato e spedito a tutti gli Ordini dei Medici d’Italia – sottolinea il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – pochissimi medici hanno aderito, probabilmente per le difficoltà logistiche che devono affrontare scegliendo la Gallura come destinazione. Nonostante questo siamo riusciti a ridurre i tempi di attesa, grazie alla collaborazione del personale e a una riorganizzazione che consente alla Medicina d’Urgenza di avviare percorsi fast track con unità operative come neurologia, pediatria, otorino, ostetricia e ginecologia e a protocolli con cardiologia e chirurgia per la presa in carico dopo l’accettazione da parte dello specialista. Non è un lavoro semplice, perché la medicina d’urgenza è il settore che forse più di ogni altro ha subito la fuga dei professionisti dal Servizio Sanitario Nazionale. Nonostante tutto siamo riusciti in questi anni a tenere sempre aperto il Pronto Soccorso di Olbia e cercheremo di studiare con il personale nuove soluzioni per far fronte alle carenze di organico”.

