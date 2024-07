Il 19 luglio la festa per i sessant’anni di Porto Rotondo

Porto Rotondo è pronto a celebrare i suoi sessant’anni con La Festa di Porto Rotondo 60, che si terrà il 19 luglio. Per l’occasione, il Consorzio di Porto Rotondo ha organizzato una giornata ricca di appuntamenti per festeggiare questa importante ricorrenza. Le celebrazioni, iniziate il 19 giugno con l’inaugurazione dell’opera “Un Bosco di Alberi Bianchi” di Nicola Filia, proseguiranno il 19 luglio con una serie di attività artistiche e culturali dirette dal maestro Marco Carniti.

Poste Italiane dedicherà a questo speciale evento un annullo filatelico ad hoc, disponibile durante la mattinata in Piazza San Marco presso una postazione mobile di servizio filatelico temporaneo. Oltre l’annullo speciale che riprodurrà il tema della manifestazione, Poste Italiane metterà a disposizione anche una cartolina dedicata. La giornata inizierà con la musica itinerante della Macca Banda, che animerà il molo e altri angoli del borgo con le sue melodie.

Il programma della festa

Il programma prevede, inoltre, vari eventi in Piazza San Marco sia al mattino che al pomeriggio. A partire dalle 18:30, il pubblico presente potrà gustare gratuitamente la Carapigna, l’antico gelato sardo, accompagnati dalle note della Macca Banda. Alle 19:30, nelle location più suggestive del centro, si terrà il Blowing Bubbles Show, uno spettacolo affascinante di bolle di sapone. Sarà poi la bellezza del teatro Mario Ceroli a fare da palcoscenico del Gran Galà 60 previsto per le 21:00. Dopo un cocktail inaugurale, la serata, presentata dalla giornalista e conduttrice televisiva Rebecca Vespa Berglund, inizierà con l’antico rituale sardo della vestizione dei Mamuthones.

Seguiranno le melodie delle launeddas del trio musicale composto da Moses Concas, Lucio Manca e Matteo Muscas, accompagnate dalla proiezione di un filmato dedicato a Porto Rotondo. Il gran finale vedrà l’esibizione dei Kataklò Athletic Dance Theatre: sospesi nella gravità del vento, elemento che ha ispirato il progetto artistico di Carniti, omaggio alla Sardegna e richiamo alla scrittrice sarda Premio Nobel Grazia Deledda, la compagnia di danza si esibirà in una performance acrobatica creata dalla coreografa cagliaritana Giulia Staccioli appositamente per la ricorrenza. Cinquanta minuti con il naso all’insù per lo spettacolo Adorato Mar.

Dalle 22:00, la parata-spettacolo itinerante Sussurri animerà le vie centrali del borgo e il molo con esibizioni di cantanti, attori, ballerini, circensi e trampolieri, reinterpretando la mitologia greca in chiave contemporanea. Successivamente, nella Spiaggetta Tartaruga, si terrà lo spettacolo Spiralights & Fire Show che concluderà la giornata con un suggestivo scenario di fuochi pirotecnici a cascata sul mare.

