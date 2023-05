Pronto soccorso, Asl Gallura: “Al lavoro per l’assistenza a cittadini e turisti”

La Direzione Generale della Asl Gallura spiega i provvedimenti per tamponare la carenza di medici.

Manca ormai pochissimo all’estate e torna vivo l’allarme negli ospedali della Gallura, sulla carenza del personale medico. Tuttavia, è intervenuto il direttore generale dell’Asl Gallura, Marcello Acciaro, che ha messo in campo alcuni interventi per affrontare questa drammatica difficoltà.

”Stiamo lavorando su più fronti per affrontare le difficoltà del settore dell’Emergenza Urgenza: non siamo inermi né attendisti – afferma -. In prima battuta sulle guardie mediche turistiche: l’ultimo anno in cui furono attivate fu il 2019, quando si registrarono 23mila accessi. I medici non stanno rispondendo agli avvisi pubblici. Stiamo cercando di attivare un progetto parallelo per provare a sensibilizzare gli operatori sanitari, in modo da coprire i servizi. Non è semplice ma ci stiamo provando, perché sappiamo bene che le guardie turistiche possono essere una barriera contro l’intasamento dei Pronto Soccorso”.

“Per quanto riguarda la struttura del Pronto Soccorso, l’assessore regionale alla Sanità Doria ci garantirà un ulteriore supporto per il periodo estivo, con un turno H24 – dichiara -. Su questo abbiamo avuto ampie rassicurazioni. E poi contiamo sull’apporto della Guardia Medica: da novembre abbiamo effettuato lo spostamento del servizio da viale Aldo Moro all’Ospedale Giovanni Paolo II. I due servizi, perciò, lavorano fianco a fianco e la guardia medica può fornire un supporto nella gestione dei codici bianchi e verdi. Sempre per questi ultimi casi, abbiamo aperto recentemente uno nuovo spazio per il triage, che consente ai pazienti di attendere il proprio turno sotto sorveglianza medica o infermieristica”.

C’è poi l’aspetto relativo alla riorganizzazione in seguito alla recente approvazione dell’atto aziendale. “Sempre nell’ambito della medicina d’urgenza abbiamo potenziato il fast track – prosegue Acciaro -. In pratica una specie di accesso rapido, per Ortopedia e Cardiologia, con un medico sempre operativo. Sono stati attivati anche 16 posti letto per la Medicina d’Urgenza che accoglie dal pronto soccorso i pazienti che hanno bisogno di una fase di ulteriori accertamenti o stabilizzazione e partirà anche la Chirurgia d’urgenza per facilitare gli interventi sui codici più gravi. Stiamo mettendo in campo tutte le armi che abbiamo in un contesto di grande difficoltà per la sanità pubblica italiana, messa in crisi dalla pandemia e dalle politiche di spending review attuate in passato che hanno minato la stabilità del nostro sistema di assistenza. Ma nonostante questopercorriamo tutte le strade per assicurare assistenza alla nostra popolazione”.

