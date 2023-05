Pugno di ferro di Nizzi contro le erbacce nei terreni a Olbia: l’ordinanza

L’ordinanza contro le erbacce a Olbia.

Molti terreni non edificati a Olbia sono invasi da erbacce e queste possono diventare pericolose per lo sviluppo di incendi, soprattutto in estate. Così il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha firmato l’ordinanza, rivolta ai proprietari, per tenere in ordine i loro terreni

L’ordinanza ha disposto che “i proprietari, i conduttori, e i detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a

qualunque categoria d’uso del suolo di eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all’igiene pubblica.

”Chiediamo dunque agli interessati – afferma il primo cittadino – di procedere agli interventi di pulizia e di manutenzione che dovranno essere tutti effettuati entro e non oltre il 31 maggio e, successivamente, ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre”.

