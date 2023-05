Melissa Satta, top con addominali in vista: “Sembri Angelina Jolie”

Melissa Satta fa impazzire i fan con il suo look

Melissa Satta ha di nuovo fatto centro con il suo look che ha mandato in visibilio i suoi fan. L’ex Velina di ”Striscia la Notizia” è tornata in tv a “Goal Deejay” su Sky mostrando addominali scolpiti in vista, indossando un top cortissimo nero e jeans larghi.

La showgirl ha postato il suo abbigliamento sui social, dove ha ricevuto parecchi apprezzamenti. I più si sono complimentati per il suo fisico palestrato, abbinato con un look che la rende ancora più atletica. Alcuni di loro l’hanno paragonata ad Angelina Jolie in Tom Raiden, per l’abbigliamento che ha indossato per l’occasione.

Tuttavia, alcuni hanno bocciato la sua scelta di stile considerandola troppo mascolina. “Cioè, veste in maniera disgustosa e se la tira pure ?! Assurdo”, le ha scritto un hater sul suo profilo. E ancora: “Sembra che stai indossando una mongolfiera”.

