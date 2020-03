La situazione all’ospedale di Olbia.

Nessun reparto è stato messo in quarantena, ma la sanificazione del pronto soccorso e delle aeree dove il paziente 1 di Olbia, contagiato dal coronavirus, è passato si sta dimostrando più lunga del previsto.

Mentre la situazione del nosocomio di Nuoro, dove è stato registrato anche lì un primo caso, è tornata alla normalità, per il pronto soccorso di Olbia bisognerà attendere ancora alcune ore. Bisogna ripristinare gli ambienti e si lavora per ricostruire tutte le persone con cui sia entrato in contato il paziente.

Così i casi urgenti, nella giornata di oggi, sono stati seguiti dagli ospedali di Tempio e Ozieri, che hanno registrato un lieve affollamento nelle ore di punta, mentre per le malattie meno gravi si invita a contattare il proprio medico o la guardia medica in servizio al vecchio ospedale.

(Visited 993 times, 1.005 visits today)