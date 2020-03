Il sequenziamento del gene N del coronavirus.

“Il sequenziamento del gene N del coronavirus rappresenta un segnale forte e importante per chi oggi è impegnato in trincea a combattere gli effetti del coronavirus . La Sardegna è unita in questa battaglia e sta mettendo in atto ogni sforzo per limitare i danni attraverso una prevenzione seria e responsabile e una serie di azioni, anche nella ricerca, a tutela della salute pubblica e dei cittadini”.

Lo afferma il presidente della Regione Christian Solinas commentando la notizia del sequenziamento del gene N del coronavirus nei laboratori dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari fatta dall’equipe del professor Germano Orrù, col quale si congratula.

Si tratta di una scoperta fondamentale per la ricerca dei farmaci antivirali e per i vaccini che ha permesso anche di individuare il paziente zero sardo. Il sequenziamento – come ha spiegato l’Aou Cagliari – serve a livello diagnostico per individuare le particolarità del nostro Coronavirus evitando errori diagnostici ed è fondamentale per trovare vaccini e farmaci antivirali.

