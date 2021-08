Minacciata di morte ad Aglientu.

Avrebbe minacciato di morte una bambina che giocava sulla spiaggia di Aglientu e per questo motivo andrà a processo. Protagonista della vicenda A. B., 44enne fisico del Cern di Ginevra.

La ricostruzione.

La bambina di 5 anni stava giocando sul bagnasciuga e intimorita dal passaggio dell’uomo, che rischiava di far crollare il suo castello di sabbia, ha intimato l’alt. Per tutta risposta il 44enne avrebbe minacciato di metterla sotto fino a farla morire. Per questo i genitori della piccola hanno denunciato il fisico che andrà a processo il prossimo 22 ottobre.

(Visited 366 times, 366 visits today)