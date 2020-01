La Lega in aiuto dei pastori indagati.

Il 2020 si è aperto con nuovi avvisi di garanzia nei confronti di pastori sardi che, nel febbraio dello scorso anno, hanno manifestato per domandare un equo prezzo del latte ovino durante la vertenza che ha agitato l’isola per tanti mesi e che ancora non pare giunta a una definitiva conclusione. “La nostra vicinanza alla protesta, che abbiamo sin da subito ritenuto giusta, non è mai venuta meno e oggi intendiamo ribadirla con il medesimo convincimento”, afferma il capogruppo della Lega in Regione, Dario Giagoni.

“La nostra solidarietà non si riduce alle sole parole ma si estende nella volontà di mettere a disposizione di quanti si sono ritrovati dall’oggi al domani indagati un sostegno legale che porti a conclusione la vicenda con l’archiviazione di tutte le accuse”, prosegue il leghista.

Nessuna giustificazione verso chi non ha rispettato la legge. “Sappiamo bene che chi ha danneggiato e manifestato con violenza fanno parte di pochi esigui casi isolati, sappiamo bene che tutti gli altri hanno lottato con coraggio e passione ma anche con rispetto”, conclude Giagoni.

