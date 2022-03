Le dichiarazioni di Nizzi per la provincia della Gallura.

“Finalmente riprendiamo in mano questa situazione con la speranza che non saremo più distratti come siamo stati anni fa a volerci far portar via la nostra Provincia”. A esprimere queste dichiarazioni è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha commentato la recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Governo che definì incostituzionale la riforma sulle province sarde.

“Spetterà a noi ora la maturità politica e amministrativa – prosegue – di riuscire, nel tempo più stretto possibile a istituire, come prevede la normativa, il Consiglio provinciale e soprattutto l’organo amministrativo della nuova Provincia. L’esperienza che abbiamo fatto e che ci ha enormemente danneggiato come territorio dovrà rimanere ben presente nel nostro futuro”.

La riforma sugli enti territoriali, che istituì anche la provincia del Nord Est, assieme alle altre 6 realtà – le Nuoro, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente e le due Città metropolitane di Cagliari e Sassari – è ancora in piedi e presto la “Provincia della Gallura” diventerà realtà . La Corte costituzionale, lo scorso 11 marzo, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Governo per l’illegittimità costituzionale contro l’articolo 6 della Riforma dell’assetto territoriale della Regione, che ha istituito le Province.

La riforma era stata approvata il 31 marzo 2021, in quell’occasione il Consiglio Regionale aveva approvato il testo unico che modificava l’assetto degli Enti locali portando a 6 le province sarde, tra cui la Gallura e due città metropolitane. A essere compresi nella Provincia del Nord Est sono i comuni capoluoghi di Olbia e Tempio, mentre le altre località saranno Arzachena, La Maddalena, Santa Teresa, Sant’Antonio di Gallura, Calangianus, Badesi, Luras, San Teodoro, Trinità d’Agultu, Vignola, Golfo Aranci, Loiri, Luogosanto, Palau, Bortigiadas, Aggius, Aglientu, Budoni. A questi comuni si era aggiunta anche la subregione del Monteacuto e i comuni di Telti, Monti, Berchidda, Buddusò, Alà dei Sardi, Oschiri.