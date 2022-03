Edizione Rally Costa Smeralda 2022: boom di partecipazioni

L’edizione 2022 del Rally Costa Smeralda segna il movimento dei turisti per la primavera dell’anno in corso. Sono in previsione infatti, moltissimi arrivi sull’isola sarda in occasione dell’evento che ospiterà l’inedito “Martini Rally Vintage”, un autoraduno non competitivo organizzato dall’Automobile Club di Sassari. Il programma avrà inizio dalla tradizionale pedana del molo vecchio di Porto Cervo venerdì 8 aprile, subito dopo il quinto Rally Storico Internazionale Costa Smeralda.

Rally Costa Smeralda 2022 – Partecipanti in arrivo anche dalla Corsica

Sono molti gli utenti che hanno provveduto ad acquistare un ticket traghetto Santa Teresa di Gallura Bonifacio per essere presenti all’evento automobilistico appena citato. I partecipanti al rally infatti sono in arrivo da qualsiasi parte d’Italia, anche dalla Corsica. Molti turisti si stanno organizzando per unire le meraviglie paesaggistiche delle due isole, all’evento sportivo, così da vivere giornate intense all’insegna non solo delle attrazioni turistiche locali (spiagge, nuraghe, siti archeologici, etc.). Un aspetto estremamente positivo è che la Sardegna è facilmente raggiungibile da qualsiasi regione italiana e grazie ai traghetti di ultima generazione, i viaggiatori possono godere anche di comfort non di poco conto, come solarium, aree giochi, zona bar, ristoranti e molto altro.

Cenni storici sul Rally Costa Smeralda

Il Rally Costa Smeralda è la gara di riferimento del panorama rallistico internazionale. L’evento fu ideato dal Principe Karim Aga Khan e dall’allora Presidente dell’ACI Sassari Marchese Don Franco di Suni. La prima edizione si svolse nell’Aprile del 1978 come evento chiave per promuovere la Costa Smeralda, così da far conoscere il suo fascino a tutto il mondo. Qui è nata quindi la storia dei rally ed è proprio in terra sarda che hanno vinto campioni come Verini, Biasion, Toivonen, Kankkunen e Cerrato, alcuni dei quali sono diventati con il tempo Campioni del Mondo.

Come si svolgerà il Rally Storico Internazionale Costa Smeralda?

La manifestazione toccherà Santa Teresa Gallura, dove avverrà anche la fase di riordino a metà pomeriggio. Proseguirà poi a Santa Reparata, Aglientu Crisciuleddu e Luogosanto e si concluderà con un aperitivo mozzafiato a tema Martini nella città di San Pantaleo. La mattina successiva, gli automobilisti si sposteranno da Porto Cervo verso Loiri Porto San Paolo, Monti e Golfo Aranci. Verrà fiancheggiato quindi il massiccio granitico di Cugnana, prima del gran finale del Martini Rally Vintage con arrivo al Molo Vecchio di Porto Cervo. Avverrà poi l’epilogo del Rally Storico Internazionale Costa Smeralda con la cena di gala all’hotel Cala di Volpe.

L’evento mira quindi non solo ad allietare i cuori degli appassionati del rally, ma anche e soprattutto da sfruttare lo scenario sardo per far conoscere il territorio a tutti i partecipanti all’evento. Cucina locale, il calore delle persone del posto e l’insieme di tutte le attrazioni che la regione propone, faranno poi da cornice a chi decide di prolungare il proprio soggiorno anche dopo la fine dell’evento. In questa regione infatti non mancano musei, strutture ricettive e stabilimenti balneari attrezzati.

Ancora una volta la Sardegna si conferma una terra meravigliosa e completa a 360°.