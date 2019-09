Il ritorno della quinta Provincia.

L’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, nel corso di un incontro istituzionale con il commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, ha annunciato la nomina di un subcommissario che dovrà coordinare la Gallura.

Un primo passo quindi verso il ritorno della quinta Provincia, quella del Nord Est. Durante l’incontro Sanna ha ribadito il suo obiettivo, quello di trasformare le vecchie Province, in un nuovo ente, come un’importante sfida per migliorare i servizi al cittadino. L’assessore regionale sembra non avere dubbi su come dovrà essere la nuova geografia amministrativa della Sardegna.

Inoltre, l’amministratore straordinario Fois ha anche annunciato un sopralluogo per verificare le condizioni delle strade della Gallura, che versano da anni in uno stato totale di abbandono. La nomina del subcommissario avverrà a breve e sarà il primo passo per restituire l’autonomia istituzionale alla Gallura.

