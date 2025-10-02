Un mare di rifiuti raccolti nell’Amp Tavolara Punta Coda Cavallo

Si è svolta la consueta pulizia dei fondali marini dell’Amp Tavolara Punta Coda Cavallo, il bottino è di 630 chili di rifiuti.

“Iniziativa organizzata dal Consorzio di Gestione dell’AMP con la preziosa collaborazione della Direzione marittima di Olbia, della cooperativa Axinella e della società De Vizia s.p.a.. Numerosi volontari, divisi in squadre in mare e a terra, hanno dedicato la mattinata alla pulizia dei fondali marini antistanti l’isola di Tavolara e alla spiaggia dello Spalmatore di Terra”.

“Tra i rifiuti recuperati figurano lattine, plastiche, vetro e altri materiali, per un totale di circa 630 kg. Sono stati rinvenuti anche una batteria per auto, un tubo in plastica di uso edilizio e resti di piccole imbarcazioni”.

I ringraziamenti

“Il presidente Francesco Lai, insieme al direttore e agli organi del Consorzio di Gestione dell’AMP, ringrazia tutti i partecipanti che hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa, in particolare i subacquei dei centri di immersione Slowdive, Karibu Diving, Porto San Paolo Diving e Aquarius Diving. La famiglia Bertoleoni, che ha offerto un prezioso supporto logistico alle attività, il sig. Tonino Deiana, che ha fornito i retini per il recupero dei rifiuti in mare, le società Mare azzurro, Pegaso gommoni, Marco del Mare e Almi di Golfo Aranci che hanno accompagnato le operazioni di raccolta in mare con i loro mezzi nautici, la Lega Navale di Porto San Paolo che con un folto numero di imbarcazioni, subacquei e volontari a terra ha partecipato e animato questa iniziativa”.

“Questa giornata dimostra quanto sia importante l’impegno collettivo nella tutela del nostro territorio, ma ci ricorda che ognuno di noi, ogni giorno, ha un ruolo fondamentale nella tutela e nella conservazione dell’ambiente. Ridurre i rifiuti, smaltirli correttamente e scegliere comportamenti più responsabili significa contribuire a preservare la bellezza e la salute dell’ambiente che ci ospita. La cura del mare inizia dai piccoli gesti di tutti i giorni”.

