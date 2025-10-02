Arzachena al G20Spiagge di Riccione, un confronto sul commercio

Anche Arzachena al Palazzo del Turismo di Riccione

G20Spiagge, l’amministrazione comunale di Arzachena partecipa a due giornate di incontri, confronto e approfondimento a Riccione. Il tema è “Commercio, identità e servizi: verso una strategia condivisa per le destinazioni balneari” in programma a Riccione il 3 e 4 ottobre prossimi. Interviene all’evento l’assessorA al Turismo e al Commercio Claudia Giagoni.

“Al Palazzo del Turismo di Riccione, amministratori, rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e operatori discuteranno delle sfide e delle opportunità che attraversano i centri urbani delle località costiere. Venerdì 3 ottobre in programma un laboratorio operativo. Il sindaco di Riccione Daniela Angelini, delegata per il commercio del G20 Spiagge, aprirà i lavori alle 14:30. Si discuterà di semplificazione normativa (Suap), di valorizzazione dei mercati urbani, del mix merceologico e identità, di incentivi per le attività aperte tutto l’anno”.

“Sempre venerdì 3 ottobre, alle 21, il Cocoricò ospita la serata in onore di Dacia Maraini, presidente di giuria del Premio Riccione, con lo spettacolo “Caro Pier Paolo, stanotte ti ho sognato”. Sabato 4 ottobre, alle 10, è in agenda un confronto tra rappresentanti istituzionali e di categoria con Roberta Frisoni, assessore al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini. Segue un approfondimento sugli hub urbani di Riccione”.

