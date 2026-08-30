Pullo di falco salvato da una donna a Lori Porto San Paolo: verrà curato e consegnato alla Forestale

Falco Loiri porto san paolo

30 Agosto 2026

di Daniele Caruso

Il piccolo falco salvato a Loiri Porto San Paolo.

Un pullo di falco, un esemplare femmmina di gheppio, è stato salvato da morte certa nella giornata di ieri da una donna di Loiri Porto San Paolo, intorno alle 13, nella strada tra Vacileddi e Santa Giusta.

Il pullo vagava nella carreggiata tra le auto in transito. L’intervento della donna ha evitato che l’esemplare, specie protetta, potesse essere investito o diventare preda di altri animali.

L’intervento della volontaria.

La donna di Loriri Porto San Paolo, non sarebbe riuscita a contattare il numero di cellulare del servizio veterinario di primo soccorso, pertanto si è rivolta a una volontaria di Golfo Aranci esperta nel primo soccorso di animali selvatici.

L’animale è stato posto in un ambiente isolato, per evitargli ulteriore stress. Lunedì verrà consegnato centro Fausto Noce, per essere poi consegnato al CARFS di Bonassai.

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