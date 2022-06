La puntata di Bell’Italia in viaggio su Tempio Pausania.

Nella puntata di oggi di Bell’Italia in viaggio, su La7, Fabio Troiano farà tappa a Tempio Pausania soffermandosi sugli scorci di granito del centro cittadino, le “vele” di Renzo Piano e i grandi dipinti di Giuseppe Biasi custoditi nella storica stazione ferroviaria. Con lui, a raccontare la storia del capoluogo gallurese l’archeologa Sara Puggioni.

“Siamo felici di far parte dell’itinerario di Bell’Italia in viaggio – dichiara il sindaco Gianni Addis – e siamo grati a Fabio Troiano e alla sua troupe per aver scelto di raccontare la nostra città e la Gallura e per averci dato questa bella occasione di promozione territoriale“.

“Chi viaggia, oggi, spesso desidera fare un’esperienza immersiva dei luoghi – sottolinea l’assessore al Turismo Elizabeth Vargiu – e Tempio, incastonata ai piedi del Monte Limbara, con la sua storia millenaria, ricca di cultura e tradizioni ma attenta alle esigenze del presente, offre innumerevoli possibilità al turista e al viaggiatore”.