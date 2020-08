Quattro nuovi casi di coronavirus nel nord Sardegna: il bollettino

Il bollettino sulla situazione coronavirus in Sardegna.

Oggi in Sardegna si registrano 5 nuovi casi positivi al coronavirus. Sale quindi 1.493(+4 a Sassari e +1 nella Città Metropolitana di Cagliari) il totale dei casi positivi sull’Isola. E’ stato rivisto il numero dei casi per la provincia di Oristano per accertata falsa positività di un caso rilevato nei giorni scorsi. Lo ha comunicato la Protezione civile nel consueto bollettino di giornata.

Le persone attualmente positive oggi sono 105, in aumento di 4 unità rispetto ai 101 di ieri. Oggi non si registrano decessi, quindi il numero totale dall’inizio dell’emergenza resta fermo a 134.

Sul territorio, dei 1.493 casi positivi complessivamente accertati, 278 (+1 rispetto al dato precedente) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 164 nel Sud Sardegna, 61 (-1) a Oristano, 85 a Nuoro, 905 (+4) a Sassari.

ricoverati_con_sintomi 8 terapia_intensiva 0 totale_ospedalizzati 8 isolamento_domiciliare 97 totale_positivi 105 nuovi_positivi 5 dimessi_guariti 1.254 deceduti 134 casi_da_sospetto_diagnostico 1.382 casi_da_screening 111 totale_casi 1.493 tamponi 117.744 casi_testati 99.495







(Visited 258 times, 258 visits today)