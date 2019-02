2600 richieste di adesione alla “quota 100” nel territorio della Regione, 996 solo in Provincia di Cagliari

Le domande presentate in Sardegna per le pensioni anticipate – la cosìddetta “Quota 100” -, sono quasi tremila. Esattamente, alle 12 di venerdì 22 febbraio, esattamente 2.638, 996 delle quali presentate in Provincia di Cagliari. A seguire quella di Sassari con 695 domande, quella di Nuoro con 383, quella di Oristano con 320 e quella del Sud Sardegna con 244.

L’identikit nazionale del richiedente parla di persone sotto i 63 anni, soprattutto uomini, principalmente lavoratori dipendenti privati e del settore pubblico. La formula, chiamata “quota cento”, permette di andare in pensione quando sommando età e anni di contributi si ottiene il numero 100. Bastano 62 anni di età e 38 anni di contributi.

La maggior parte delle richieste sono state presentate nei patronati, in pochissimi hanno saputo cavarsela da soli tra moduli, tabelle e uffici.

