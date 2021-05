Il raduno scoperto nelle campagne di Olbia.

Un raduno di negazionisti è stato scoperto a Cugnana, nelle campagne di Olbia. Guardia forestale e carabinieri hanno sanzionato oltre 60 persone appartenenti all’associazione Alu.

La scoperta.

I negazionisti sono stati scoperti dagli uomini del corpo forestale di Olbia dopo, che mercoledì mattina, hanno fermato una famiglia lombarda sbarcata da Golfo Aranci, tutti sprovvisti di certificazione come previsto dall’ordinanza regionale. La coppia fermata di non volersi sottoporre al tampone antigenico preferendo piuttosto di mettersi in quarantena in campagna, a Cugnana. Poche ore dopo, I forestali sono andati a verificare e hanno trovato una trentina di auto parcheggiate e decine di persone radunate con al centro un oratore che parlava dal megafono.

Il motivo della riunione.

Al corpo forestale non è stato consentito l’ingresso, ragion per cui si è reso necessario il supporto dei carabinieri della compagnia di Olbia, che hanno atteso la fine del raduno per procedere alle identificazioni e sanzioni. Il motivo della riunione è da ricercarsi, stanno le dichiarazioni dei negazionisti, nella discussione per la garanzia di difesa dei diritti umani e delle persone, in riferimento alle restrizioni adottate dal governo per contrastare il diffondersi del coronavirus.

