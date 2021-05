I lavori a Calangianus.

Mentre procedono i lavori per la strada del Limbara, con la realizzazione dei camminamenti alla cantoniera 14, anche il centro abitato di Calangianus cambia look. Nel paese sono, infatti, partiti i lavori per la sistemazione dello spazio all’ingresso del centro abitato in via Olbia e in via Moias.

L’amministrazione comunale ha sistemato un nuovo prato e attivato la fontanella. “Si tratta della stessa acqua della fontanella di Tracchetta, direttamente dal Limbara – ha commentato il sindaco Fabio Albieri-. Il nostro sistema di fontanelle, alimentate dall’acqua proveniente dal monte, rappresenta una vera ricchezza per il nostro Paese”. Anche altre fontanelle della cittadina della Gallura sono state al centro dei lavori di manutenzione. Gli operai hanno proceduto alla pulizia e alla loro sanificazione periodica.

