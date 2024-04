L’impianto dissalatore a Villa Certosa.

Dal bilancio 2023 di Immobiliare Idra emerge un valore aggiunto per Villa Certosa, la dimora di Silvio Berlusconi in Sardegna. La società ha ottenuto una concessione per la realizzazione di un impianto dissalatore nell’area della villa, conferendo così un piccolo vantaggio alla proprietà sul mercato immobiliare.

L’impianto dissalatore.

Inizialmente messa in vendita per 500 milioni di euro dai figli di Berlusconi, la richiesta è stata successivamente rivista, riconoscendo un’eccessiva valutazione. Tuttavia, con la concessione per l’impianto dissalatore, si spera di rilanciare l’interesse sul mercato immobiliare.

Gli aiuti di stato alla Immobiliare Idra.

Parallelamente, Immobiliare Idra ha ricevuto aiuti di Stato per compensare parte delle spese energetiche, con un assegno governativo inferiore rispetto all’anno precedente. Il consumo di energia elettrica è notevolmente diminuito, mentre sono emersi aumenti nei costi del personale distaccato presso le residenze, principalmente a Villa Certosa.

