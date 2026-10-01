Ritrovato il ragazzo scomparso a Olbia, la famiglia: “Grazie”

Ritrovato il giovane scomparso a Olbia.

È stata ritrovato il ragazzo scomparso a Olbia nelle scorse ore. La notizia del suo allontanamento aveva fatto scattare subito le ricerche e un tam-tam sui social, mobilitando l’intera comunità locale. A comunicarlo la famiglia del giovane, di 32 anni di cui si erano perse le tracce oggi, 1 ottobre.

L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di concludere positivamente le operazioni di rintraccio in città, riportando la serenità ai familiari, che hanno espresso profonda gratitudine per i messaggi di affetto, la vicinanza e il supporto ricevuti da tutti in questo momento difficile.