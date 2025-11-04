Olbia guarda verso il futuro, ok ai fondi per abbattere la sopraelevata

Il progetto della nuova sopraelevata di Olbia.

L’abbattimento della sopraelevata cambierà il volto di Olbia. Il tema è arrivato in Consiglio comunale, con l’approvazione delle risorse economiche che permetteranno la progettazione dell’opera, ovvero l’abbattimento del ponte per fare posto a un tunnel sottomarino che sostituirà un’infrastruttura considerata vetusta per il flusso di traffico odierno e esteticamente poco gradevole, ma che circa 50 anni fa (negli anni ’70) rivoluzionò la città, liberandola dal traffico perenne convogliato su strade cittadine troppo strette.

Il tunnel si collegherà a quello già esigente e l’idea è quello di abbattere entrambi i viadotti, quello dell’ansa sud (già interessata al progetto iTi) e quello dell’ansa nord, costruito qualche anno più tardi della sopraelevata di via Genova. Con l’approvazione delle risorse economiche si darà il via alla progettazione dell’abbattimento della sopraelevata sud e l’allungamento del tunnel.

Il dibattito.

Il tema in Consiglio ha portato un dibattito acceso durante l’ordine del giorno, centrato sull’esigenza di un maggior dialogo tra opposizione e maggioranza. Tra gli interventi quello di Ivana Russu, consigliera di opposizione del Pd. ”Leggere sulla stampa dell’idea del sindaco della progettazione di abbattere la sopraelevata – ha detto la consigliera di minoranza -, merita un approfondimento e anche forse qualche dichiarazione a questa aula. Abbiamo un problema grave, vedete, nei comuni vicini più grandi della Sardegna, le commissioni si riuniscono in maniera frequente a livello mensile, perché si dibatte su questi temi. In questa città non abbiamo avuto un’occasione sola per dibattere sul traffico nella città”.

L’assessora comunale alla Viabilità, Antonella Sciola, ha risposto precisando che Comune e Regione, nonostante il diverso colore politico, hanno collaborato per portare avanti il progetto. Sciola ha dichiarato che la questione delle commissioni che si riuniscono più frequentemente, perché è necessario che venga dibattuto in più occasioni, altre, come i lavori pubblici, che non è necessario recarsi per poter decidere sulle modifiche da apportare. “Questa idea progettuale non è affatto l’idea di un singolo – ha detto l’assessora -, perché arriva attraverso la legge regionale del 2023 adottata dalla Giunta Todde con la quale il Comune di Olbia e la Regione Sardegna firmano una convenzione di finanziamento da 3 milioni e 300 mila euro”.

Olbia cambia look.

Un progetto da 3 milioni e 300 mila euro che va avanti con l’approvazione dei fondi in Consiglio comunale in seduta odierna. Fondi necessari per affrontare le attività di analisi, anche archeologiche, come è accaduto con il vecchio tratto del tunnel di Olbia di via Principe Umberto, realizzato all’inizio degli anni Duemila.

