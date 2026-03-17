Giovane rapinato e aggredito in casa a Porto Rotondo

Rapina in una casa Porto Rotondo.

Una nuova rapina è avvenuta a Olbia in questi giorni. Dopo l’arresto di una donna in centro, c’è un altro episodio avvenuto a Porto Rotondo lo scorso 13 marzo. Due uomini si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione di un giovane residente nella zona avanzando insistenti richieste di denaro. Al rifiuto opposto dalla vittima, i due si sarebbero impossessati del portafoglio contenente denaro contante.

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L’aggressione.

Nel tentativo di inseguirli, la persona offesa sarebbe stata spinta violentemente a terra, riportando lesioni personali giudicate guaribili in pochi giorni. Le immediate ricerche avviate dai militari dell’Arma avevano consentito, nell’immediatezza dei fatti, di arrestare in flagranza uno dei presunti responsabili, mentre il complice era stato denunciato in stato di libertà.

I successivi approfondimenti investigativi, condotti sempre sotto il coordinamento del Procuratore della Repubblica, hanno quindi portato all’emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di entrambi gli indagati, eseguita dai Carabinieri della Stazione di Porto Rotondo, con il supporto del NORM – Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia.

L’arresto.

Gli arrestati sono stati quindi tradotti presso la Casa Circondariale di Sassari – Bancali. I due ultimi episodi, particolarmente gravi perché consumati all’interno di abitazioni private, hanno trovato una risposta investigativa rapida e concreta grazie al lavoro congiunto dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ha consentito di individuare in tempi brevi i presunti responsabili e di sottoporli a misure cautelari.



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