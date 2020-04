Il rarissimo avvistamento.

Un evento più unico che raro. Un regalo da parte della natura fotografato da Antonio Muzzu a Porto Cervo. Le foto sono state pubblicate dal Consorzio Costa Smeralda che, insieme ad esse, ha voluto condividere un messaggio positivo di speranza: “Speriamo che la Costa Smeralda torni ad essere quello che è sempre stato e che sempre sarà: un luogo di incontro e di pace”.

Questo perchè i merli bianchi sono rarissimi. Si tratta di un caso di albinismo che in questa specie può essere di due tipi: interno o parziale. In sostanza, più il merlo è bianco, più è raro. Come non vedere quindi un messaggio speciale per un avvistamento così raro?

In un contesto storico così difficile, non poteva mancare un pensiero a chi si trova in difficoltà e a chi, purtroppo, ha subito la perdita dei propri cari. Si spera quindi in un futuro migliore di cui questo merlo bianco si fa simbolo.

