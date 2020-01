Il rave party nell’ex camping di Aglientu.

Avevano organizzato tutto nei minimi dettagli. Con tanto di palco, casse e il necessario per dormire la notte. Il tam tam correva su internet da mesi. Un Capodanno speciale, la promessa declamata agli speranzosi. In una location da favola e lontano da occhi indiscreti: l’ex camping Marina delle Rose, che si trova appena fuori Aglientu. Una festa nel segno della trasgressione e forse anche della perdizione, che si sarebbe dovuta tenere dal 31 dicembre con la possibilità di proseguire fino al 5 gennaio.

Peccato che tutto fosse senza la ben che minima autorizzazione e, soprattuto, in un terreno privato, il cui proprietario era completamente all’oscuro dell’evento. È finito con 94 denunciati per intrusione arbitraria in proprietà privata e uno segnalato come assuntore di stupefacenti il rave party abusivo che era stato organizzato per Capodanno.

I carabinieri della stazione del comune, con il supporto dei militari di Tempio, guidati dal capitano Ilaria Campeggio, hanno avuto il loro bel da fare per riuscire a fermare ed identificare tutti quei giovani tra i 18 e i 30 anni arrivati quasi da ogni dove. Per la maggior sono ragazzi nel Nord Italia, ma 14 di loro, tra i denunciati, sono stranieri: francesi, spagnoli e persino dall’Ucraina.

Quando i carabinieri avevano sentito la musica assordante che proveniva dal quel campo accanto alla provinciale 90 non si aspettavano di trovare davanti nulla di simile. C’erano camper e auto parcheggiate dappertutto e almeno 300 ragazzi uniti dalla voglia di fare festa. Alla loro vista in molti hanno tentato subito di dileguarsi. Ma l’azione dei militari ha permesso di bloccarne una buona parte e denunciarli.

I miliari hanno anche scoperto che per accedere all’area dell’ex camping era stata tagliata la recinzione ed in un’area era stato allestito un palco con le casse per dare l’inizio ai festeggiamenti della serata. Tutto, ovviamente, senza alcuna autorizzazione.

(Visited 169 times, 172 visits today)